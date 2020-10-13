Карантин в Україні продовжили і видозмінили — Кабмінhttps://racurs.ua/ua/n145092-karantyn-v-ukrayini-prodovjyly-i-vydozminyly-kabmin.htmlРакурс
Карантин в Україні продовжили до кінця року — 31 грудня. Крім того, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 жовтня змінив урядову постанову, якою регулюється «кольоровий» адаптивний карантин.
Масові заходи тепер в цих зонах можна буде проводити за таких умов:
- зелена зона — не більше 50 людей;
- жовта зона — не більше 30 осіб;
- помаранчева зона — до 20 осіб.
Ці заходи можливі за умови соціального дистанціювання 1,5 м і маскового режиму.
Уряд дозволив проведення спортивних заходів без глядачів, а міжнародні змагання відбуватимуться за окремим погодженням.
Кабмін погодився із висновками протиепідемічної комісії, яка 12 жовтня вирішила відправити школярів на канікули з 15 по 30 жовтня. Очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив, що після них — можливе запровадження й дистанційного чи змішаного навчання.
Вища та профтехосвіта перейде на дистанційку з 15 до 15 листопада.
Прем'єр назвав ці заходи «найбільш дієвим механізмом» протидії пандемії коронавірусу не тільки в Україні, але й у світі.