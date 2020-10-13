У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Cidob

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Епідемія коронавірусу у світі триває і суттєво впливає на повсякденне життя, зокрема — на здійснення міждержавних подорожей.

Так Євросоюз сьогодні, 13 жовтня, визначив головні критерії та правила для подорожей між своїми державами-членами. Про це повідомляє прес-служба Ради Євросоюзу.

За їх дотриманням стежитиме Європейський центр із контролю та запобігання хворобам (ECDC), якому щотижня кожна держава Євросоюзу надаватиме такі дані:

кількість нових хворих на 100 тис. населення за останні 14 днів;

кількість тестів на 100 тис. населення за тиждень;

відсоток позитивних результатів тестів за тиждень.

На основі цих даних ECDC публікуватиме щотижневу карту країн Євросоюзу, розбиту на чотири регіони, котрі позначатимуться такими кольорами:

зеленим — якщо 14-денний коефіцієнт нових випадків нижчий 25, а рівень позитивних тестів — нижчий 4%;

помаранчевим — якщо 14-денний коефіцієнт нових випадків нижчий за 50, а рівень позитивних тестів становить 4% або вище, або якщо 14-денний коефіцієнт нових випадків перебуває в межах від 25 до 150, а рівень позитивних тестів нижчий 4%;

червоним — якщо 14-денний коефіцієнт нових випадків 50 і вище, а рівень позитивних тестів становить 4% або вище, або якщо 14-денний коефіцієнт нових випадків перевищує 150;

сірим — якщо інформації недостатньо або якщо кількість тестів на 100 тис. населення нижча 300.

Державам Євросоюзу не рекомендується запроваджувати будь-які обмеження на пересування осіб, подорожують до «зелених» зон або з них.

Щодо пересувань між іншими зонами, країнам потрібно зважати на відмінності в епідеміологічній ситуації між помаранчевими та червоними зонами та діяти пропорційно. Вони також повинні враховувати епідеміологічну ситуацію на власній території.

Наголошується, що держави Євросоюзу не повинні відмовляти у в’їзді особам, які подорожують з інших держав-членів, проте можуть вимагати від осіб, які подорожують з «незелених» зон:

пройти карантин

пройти тест після прибуття (або надати тест, пройдений до прибуття).

Про запровадження таких обмежень слід повідомляти заздалегідь.

Нагадаємо, з 12 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування.