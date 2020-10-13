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В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Cidob
Евросоюз поделят на «цветные» зоны — утверждены правила путешествий между странами ЕСhttps://racurs.ua/n145091-evrosouz-podelyat-na-cvetnye-zony-utverjdeny-pravila-puteshestviy-mejdu-stranami-es.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в мире продолжается и существенно влияет на повседневную жизнь, в частности — на осуществление межгосударственных путешествий.
Так Евросоюз сегодня, 13 октября, определил главные критерии и правила для путешествий между своими государствами-членами. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.
За их соблюдением будет следить Европейский центр по контролю и предотвращению болезней (ECDC), которому еженедельно каждое государство Евросоюза будет предоставлять такие данные:
- количество новых больных на 100 тыс. населения за последние 14 дней;
- количество тестов на 100 тыс. населения за неделю;
- процент положительных результатов тестов за неделю.
На основе этих данных ECDC публиковать еженедельную карту стран Евросоюза, разбитую на четыре региона, которые будут отражаться такими цветами:
- зеленым — если 14-дневный коэффициент новых случаев ниже 25, а уровень положительных тестов — ниже 4%;
- оранжевым — если 14-дневный коэффициент новых случаев ниже 50, а уровень положительных тестов составляет 4% или выше, или если 14-дневный коэффициент новых случаев находится в пределах от 25 до 150, а уровень положительных тестов ниже 4%;
- красным — если 14-дневный коэффициент новых случаев 50 и выше, а уровень положительных тестов составляет 4% или выше, или если 14-дневный коэффициент новых случаев превышает 150;
- серым — если информации недостаточно или если количество тестов на 100 тыс. населения ниже 300.
Государствам Евросоюза не рекомендуется вводить какие-либо ограничения на передвижение лиц, путешествующих в «зеленые» зоны или из них.
Относительно передвижений между другими зонами, странам нужно учитывать различия в эпидемиологической ситуации между оранжевыми и красными зонами и действовать пропорционально. Они также должны учитывать эпидемиологическую ситуацию на собственной территории.
Подчеркивается, что государства Евросоюза не должны отказывать во въезде лицам, которые путешествуют из других государств-членов, однако могут требовать от лиц, путешествующих из «незеленых» зон:
- пройти карантин
- пройти тест по прибытии (или предоставить тест, пройденный до прибытия).
О введении таких ограничений следует сообщать заранее.
Напомним, с 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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