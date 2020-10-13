В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Cidob

https://racurs.ua/n145091-evrosouz-podelyat-na-cvetnye-zony-utverjdeny-pravila-puteshestviy-mejdu-stranami-es.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается и существенно влияет на повседневную жизнь, в частности — на осуществление межгосударственных путешествий.

Так Евросоюз сегодня, 13 октября, определил главные критерии и правила для путешествий между своими государствами-членами. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

За их соблюдением будет следить Европейский центр по контролю и предотвращению болезней (ECDC), которому еженедельно каждое государство Евросоюза будет предоставлять такие данные:

количество новых больных на 100 тыс. населения за последние 14 дней;

количество тестов на 100 тыс. населения за неделю;

процент положительных результатов тестов за неделю.

На основе этих данных ECDC публиковать еженедельную карту стран Евросоюза, разбитую на четыре региона, которые будут отражаться такими цветами:

зеленым — если 14-дневный коэффициент новых случаев ниже 25, а уровень положительных тестов — ниже 4%;

оранжевым — если 14-дневный коэффициент новых случаев ниже 50, а уровень положительных тестов составляет 4% или выше, или если 14-дневный коэффициент новых случаев находится в пределах от 25 до 150, а уровень положительных тестов ниже 4%;

красным — если 14-дневный коэффициент новых случаев 50 и выше, а уровень положительных тестов составляет 4% или выше, или если 14-дневный коэффициент новых случаев превышает 150;

серым — если информации недостаточно или если количество тестов на 100 тыс. населения ниже 300.

Государствам Евросоюза не рекомендуется вводить какие-либо ограничения на передвижение лиц, путешествующих в «зеленые» зоны или из них.

Относительно передвижений между другими зонами, странам нужно учитывать различия в эпидемиологической ситуации между оранжевыми и красными зонами и действовать пропорционально. Они также должны учитывать эпидемиологическую ситуацию на собственной территории.

Подчеркивается, что государства Евросоюза не должны отказывать во въезде лицам, которые путешествуют из других государств-членов, однако могут требовать от лиц, путешествующих из «незеленых» зон:

пройти карантин

пройти тест по прибытии (или предоставить тест, пройденный до прибытия).

О введении таких ограничений следует сообщать заранее.

Напомним, с 12 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.