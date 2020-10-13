Непроглядний туман заблокував посадку одразу двох літаків — відео стихіїhttps://racurs.ua/ua/n145090-neproglyadnyy-tuman-zablokuvav-posadku-odrazu-dvoh-litakiv-video-styhiyi.htmlРакурс
Затримка рейсів літаками була викликана різкою зміною погоди — одразу декілька міст накрив густий туман. Літак авіакомпанії Windrose та літак Azur Air Ukraine, що прямували з Борисполя до Львова та з Туреччини до Борисполя, не змогли здійснити посадку в аеропорту.
Літаки були вимушені повернутися назад. Про це повідомила прес-служба аеропорту «Львів».
Літак Wildrose, на якому перебували 22 людини, повернувся до Борисполя. Доставити людей до Львова планують вже увечері. Таким чином, рейс WRC161 об'єднали з рейсом WRC163 —
посадка пасажирів у Львові здійснюватиметься о 16.10. А рейс RC162 об'єднали з рейсом WRC164 — виліт зі Львова о 17.50.
Натомість літак, що вилетів з Туреччини, зробив дев’ять кругів над Харковом та повернувся до Києва.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військово-транспортний літак Ан-26 розбився біля Чугуївського військового аеродрому на Харківщині під час заходу на посадку. Інцидент стався близько 21.00 у п’ятницю, 25 вересня. В результаті падіння виникла пожежа.