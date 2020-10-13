Літак у тумані. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n145090-neproglyadnyy-tuman-zablokuvav-posadku-odrazu-dvoh-litakiv-video-styhiyi.html

Ракурс

Затримка рейсів літаками була викликана різкою зміною погоди — одразу декілька міст накрив густий туман. Літак авіакомпанії Windrose та літак Azur Air Ukraine, що прямували з Борисполя до Львова та з Туреччини до Борисполя, не змогли здійснити посадку в аеропорту.

Літаки були вимушені повернутися назад. Про це повідомила прес-служба аеропорту «Львів».

Літак Wildrose, на якому перебували 22 людини, повернувся до Борисполя. Доставити людей до Львова планують вже увечері. Таким чином, рейс WRC161 об'єднали з рейсом WRC163 — посадка пасажирів у Львові здійснюватиметься о 16.10. А рейс RC162 об'єднали з рейсом WRC164 — виліт зі Львова о 17.50.





Натомість літак, що вилетів з Туреччини, зробив дев’ять кругів над Харковом та повернувся до Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військово-транспортний літак Ан-26 розбився біля Чугуївського військового аеродрому на Харківщині під час заходу на посадку. Інцидент стався близько 21.00 у п’ятницю, 25 вересня. В результаті падіння виникла пожежа.