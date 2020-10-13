Кабмін зібрався вирішити долю карантину, фото — Депо

https://racurs.ua/ua/n145086-kabmin-zibravsya-vyrishyty-dolu-karantynu-translyaciya-zasidannya.html

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Продовження карантину в Україні та нові обмеження для бізнесу та публічного життя — такою є тема засідання Кабінету міністрів 13 жовтня.

Карантин можуть продовжити відразу до кінця 2020 року. Так пропонує Міністерство охорони здоров’я у відповідь на стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ситуація з розповсюдженням коронавірусу змушує владу переглянути карантинні обмеження.

Профільне міністерство має намір обмежити роботу закладів громадського харчування до 22.00. Влада розглядає й різні варіанти продовження освітнього процесу у школах та вищих навчальних закладах.

Раніше ці питання обговорювалися на нараді в президента України.

Наразі адаптивний карантин діє в країні до 31 жовтня.