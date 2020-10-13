Кабмин собрался решить судьбу карантина, фото — Депо

https://racurs.ua/n145086-kabmin-sobralsya-reshit-sudbu-karantina-translyaciya-zasedaniya.html

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Продление карантина в Украине и новые ограничения для бизнеса и общественной жизни — такова тема заседания Кабинета министров 13 октября.

Карантин могут продлить сразу до конца 2020 года. Так предлагает Министерство здравоохранения в ответ на стремительное распространение коронавирусной инфекции в Украине. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, ситуация с распространением коронавируса заставляет власти пересмотреть вопрос карантина.

Профильное министерство намерено ограничить работу заведений общественного питания до 22.00. Власти рассматривают и различные варианты продолжения образовательного процесса в школах и высших учебных заведениях. Ранее эти вопросы обсуждались на совещании у президента Украины.

Пока адаптивный карантин действует в стране до 31 октября.