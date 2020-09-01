Літак МАУ у «Борисполі». Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n143246-progulyanku-po-krylu-litaka-vlashtuvala-pasajyrka-v-boryspoli-foto.html

Ракурс

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» дівчина влаштувала прогулянку по крилу літака МАУ й посиділа на ньому.

Курйозний вчинок не залишився непомітним, прогулянку по крилу літака очевидці зняли на відео. Відеоролик із незвичайною прогулянкою був опублікований на сторінці boryspil_insta в Instagram.

На відео видно, як жінка відкрила аварійний люк і пройшлася по крилу. Згодом пасажирка повернулася назад у салон авіалайнера. Пасажирка, яка летіла поряд із екстремалкою, у коментарях під відео написала, що жінка була тверезою, але була не в собі. Подорожувала вона з чоловіком і двома доньками.

Очевидець зазначила, що жінка встала з останнього ряду й відкрила аварійний вихід відразу після приземлення літака. Після того вона вийшла на крило літака. Діти, які на той момент вийшли із салону, були дуже здивовані вчинком матері.

Літак сів, майже всі пасажири вийшли. Вона майже з хвоста пройшла до аварійного ряду, відкрила двері і вийшла. У цей момент її двоє дітей вже вийшли з борту і стояли біля мене… І з подивом: «Це ж наша мама», — пише користувач natali_nuray2612.

Нагадаємо, в столиці влітку активізувалися екстремали, які катаються на дахах поїздів метро. Підлітки 28 липня в районі Гідропарку під час руху потяга по мосту зістрибнули у річку. Свій стрибок вони зняли на відео.