Самолет МАУ в «Борисполе». Фото: mind.ua

https://racurs.ua/n143246-progulku-po-krylu-samoleta-ustroila-passajirka-v-borispole-foto.html

Ракурс

В международном аэропорту «Борисполь» девушка устроила прогулку по крылу самолета МАУ и посидела на нем.

Курьезный поступок не остался незаметным, прогулку по крылу самолета очевидцы сняли на видео. Видеоролик с необычной прогулкой был опубликован на странице boryspil_insta в Instagram.

На видео видно, как женщина открыла аварийный люк и прошлась по крылу. Впоследствии пассажирка вернулась обратно в салон авиалайнера. Пассажирка, которая летела рядом с экстремалкой, в комментариях под видео написала, что женщина была трезвой, но была не в себе. Путешествовала она с мужем и двумя дочерьми.

Очевидец отметила, что женщина встала с последнего ряда и открыла аварийный выход сразу после приземления самолета. После этого она вышла на крыло самолета. Дети, которые на тот момент вышли из салона, были очень удивлены поступком матери.

Самолет сел, почти все пассажиры вышли. Она почти с хвоста прошла к аварийному ряду, открыла дверь и вышла. В этот момент ее два ребенка уже вышли с борта и стояли возле меня… И с удивлением — это же наша мама, — пишет пользователь natali_nuray2612.

Напомним, в столице летом активизировались экстремалы, которые катаются на крышах поездов метро. Подростки 28 июля в районе Гидропарка во время движения поезда по мосту спрыгнули в реку. Свой прыжок они сняли на видео.