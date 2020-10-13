Самолет в тумане. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n145090-neproglyadnyy-tuman-zablokiroval-posadku-srazu-dvuh-samoletov-video-stihii.html

Ракурс

Задержка рейсов на самолеты в Украине была вызвана погодой — сразу несколько городов накрыл густой туман. Самолет авиакомпании Windrose и самолет Azur Air Ukraine, направлявшийся из Борисполя во Львов и из Турции в Борисполь, не смогли совершить посадку в аэропорту.

Самолеты были вынуждены вернуться в столичный аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Львов».

Самолет Wildrose, на котором находились 22 человека, вернулся в Борисполь. Доставить людей во Львов планируют уже вечером. Таким образом, рейс WRC161 объединили с рейсом WRC163 — посадка пассажиров во Львове будет осуществляться в 16.10. А рейс RC162 объединили с рейсом WRC164 — вылет из Львова запланирован на 17.50.





В то же время самолет, вылетевший из Турции, сделал девять кругов над Харьковом и вернулся в Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, что военно-транспортный самолет Ан-26 разбился у Чугуевского военного аэродрома в Харьковской области при заходе на посадку. Инцидент произошел около 21.00 в пятницу, 25 сентября. В результате падения возник пожар.