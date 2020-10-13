Карантин в Украине продлили и видоизменили

https://racurs.ua/n145092-karantin-v-ukraine-prodlili-i-vidoizmenili-kabmin.html

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Карантин в Украине продлили до конца года — 31 декабря. Кроме того, Кабинет министров на внеочередном заседании 13 октября изменил правительственное постановление, регулирующее «цветной» адаптивный карантин.

Массовые мероприятия теперь в этих зонах можно будет проводить при следующих условиях:

зеленая зона — не более 50 человек;

желтая зона — не более 30 человек;

оранжевая зона — до 20 человек.

Эти мероприятия возможны при условии социального дистанцирования 1,5 м и масочного режима.

Правительство разрешило проведение спортивных мероприятий без зрителей, а международные соревнования будут проходить по отдельному согласованию.

Кабмин согласился с выводами противоэпидемической комиссии, которая 12 октября решила отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что после них возможно введение дистанционного или смешанного обучения.

Университеты и профтехобразование уйдут на дистанционку с 15 до 15 ноября.

Премьер назвал эти меры «самым действенным механизмом» противодействия пандемии коронавируса не только в Украине, но и в мире.