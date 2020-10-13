Пожар на Луганщине. Фото: пресс-служба ДСНС

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Кабинет министров Украины выделил средства на компенсацию пострадавшим от масштабных пожаров, которые накрыли Луганщину и стали причиной возгорания населенных пунктов.

Луганская областная государственная администрация получит 185 млн грн для предоставления материальной помощи семьям погибших. Соответствующее решение правительство приняло на заседании сегодня, 13 октября.

Согласно решению Кабмина, за каждого погибшего семья получит 200 тыс. компенсации. Еще 50 тыс. грн получит каждый пострадавший, получивший тяжелые травмы во время пожара. Травмы средней тяжести будут компенсированы 30 тыс. грн. За травмы легкой тяжести Кабмин предоставит 20 тыс. грн компенсации.

Также владельцам жилых домов, которые полностью разрушены в результате пожара, выплатят 300 тыс. грн на семью. В то же время семьям, чьи дома нуждаются в капитальном ремонте, выделят 50 тыс. грн на семью.

Напомним, ранее мы сообщали, что лесные пожары на Луганщине в течение нескольких недель пытались обуздать пожарные, однако жара и сильные порывы ветра препятствовали их усилиям. Причиной пожара стали обстрелы оккупантов.