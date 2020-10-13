Программу выдачи олигархам «золотых паспортов» отменили на Кипре

https://racurs.ua/n145089-programmu-vydachi-zolotyh-pasportov-otmenili-na-kipre.html

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«Золотые паспорта» в обмен на инвестиции больше не будут выдавать на Кипре. Это произошло после ряда скандалов по результатам расследований СМИ. Программа действовала с 2013 года.

Соответствующее решение приняло правительство Кипра, пишет местное издание CNA. Такое предложение внесли министры финансов и внутренних дел.

Программу решили закрыть, по словам представителя правительства, из-за постоянных злоупотреблений. Согласно принятому решению, выдача «золотых паспортов» завершится 1 ноября.

Напомним, что в августе этого года СМИ опубликовали так называемые The Cyprus Рapers — 1 тыс. 400 документов, подтверждающих факты получения кипрского гражданства лицами, якобы связанными с криминалитетом.

Затем правительство Кипра признало, что у законодательства о гражданстве есть недостатки, но все же оно «не разрешает получать гражданство лицам с криминальным прошлым».

Согласно государственной программе, гражданство Кипра мог получить любой инвестор, который вкладывает в экономику Кипра не менее 2,5 млн долл. С начала ее действия с 2013 года, иностранцы инвестировали через программу 8 млрд. долл. 8 октября власти Кипра лишили гражданства семь человек из «зоны риска».