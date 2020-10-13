На западе Украины 14 октября пройдут дожди

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Погода в Украине 14 октября ожидается без осадков в большинстве регионов.

Только в западной части страны и в Одесской области ожидаются дожди (местами значительные), местами с грозами и порывами ветра 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В горах ожидается мокрый снег.

Погода в Киеве 14 октября ожидается без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 11−13°, днем — поднимутся до 17−19°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове в течение следующих суток будет дождливой. Ночью температура воздуха составит 7−9°, днем — 10−12°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе ожидается с дождем ночью и без осадков днем. Термометры ночью покажут 12−14°, днем — 18−20°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре в течение следующих суток будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 11−13° ночью и 22−24° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Ночью температура составит 11−13°, днем ​​воздух прогреется до 22−24°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 14 октября будет дождливой, возможны грозы. Ночью ожидается температура воздуха 7−9°, днем — 10−12°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 октября будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.