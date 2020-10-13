Коронавирус сорвал приезд Роналду в Киев

Роналду. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n145097-koronavirus-sorval-priezd-ronaldu-v-kiev.html

Ракурс

Криштиану Роналду, легендарный португальский футболист, заболел коронавирусом. Из-за болезни футболист «Ювентуса» не примет участия в матче с «Динамо».

Сейчас спортсмен отстранен от работы в национальной сборной Португалии. Об этом сообщает издание Mirror.

В Федерации футбола Португалии заявили, что 35-летний игрок находится в удовлетворительном состоянии, симптомов болезни пока нет. Остальные футболисты также сдали повторные тесты — у всех отрицательные результаты.

Обнаруженная инфекция у футболиста ставит под вопрос участие Криштиану Роналду в первом матче Лиги чемпионов в этом сезоне против украинского «Динамо». На данный момент противостояние запланировано на 20 октября и состоится на НСК «Олимпийский».

Напомним, ранее мы сообщали, что Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и «Барселоны», заявил о желании покинуть клуб из Каталонии. Такое решение многократный обладатель Золотого мяча принял после разговора с новоиспеченным главным тренером «Барселоны» Рональд Куман.