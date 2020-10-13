«Морские поезда» с экономным расходом топлива создадут в США

"Морской поезд". Фото: Naked science

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«Морские поезда» для минимизации человеческого фактора при снабжении удаленных военно-морских баз создадут в США.

Сумма соглашения на первый этап работ составила почти 9,5 млн долл. Об этом сообщает Naked science.

Кораблестроительная компания Gibbs & Cox получила от Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США контракт на разработку системы «морских поездов».

Сообщается, что «морские поезда» — это конвои беспилотных судов дальнего следования для снабжения армии. Они будут двигаться без физических соединений между собой. Благодаря такому принципу расход топлива значительно снизится благодаря снижению гидродинамического сопротивления.

Теперь инженеры компании должны будут создать прототип роботизированной платформы среднего класса для трансокеанских переходов. Благодаря этой системе человеческий фактор при снабжении баз будет минимизирован.

Напомним, ранее мы сообщали, что Вооруженные силы США получат специальные датчики, которые позволят следить за местонахождением военнослужащих.



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