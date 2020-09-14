Розмір мінімальної зарплати назвали у проекті держбюджету на 2021 рік

https://racurs.ua/ua/n143806-rozmir-minimalnoyi-zarplaty-nazvaly-u-proekti-derjbudjetu-na-2021-rik.html

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Державний бюджет на 2021 рік передбачає можливість двохетапного підвищення мінімальної заробітної плати.

Ми забезпечили виконання поставленого перед нами завдання щодо пошуку можливого збільшення мінімальної заробітної плати до 6 тис. грн з 1 січня і до 6 500 грн з 1 липня, — заявив 14 вересня міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу-презентації проекту головного кошторису країни на наступний рік.

З його слів, ці кошти і ці можливості є збалансованими, бюджет «є реалістичним».

Цей показник не вплине суттєво на показник інфляції, — додав Марченко.

Разом з тим, зауважимо, що Міністерство фінансів України не проводило консультацій із Верховною Радою під час підготовки проекту держбюджету на 2021 рік. За словами нардепа зі «Слуга народу», який очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Мінфін не консультувався із профільними парламентськими комітетами.

На жаль, Міністерство фінансів цього року ухвалило незрозумілу політику і попередні консультації з комітетом з питань фінансів, наскільки я знаю, і з комітетом з питань бюджету щодо проекту бюджету не проводило, — сказав Гетманцев.

За його словами, пропозиції Мінфіну містять норми щодо підвищення податків, однак ухвалювати такі зміни до Податкового кодексу можна не пізніше, аніж за півроку до початку нового бюджетного року.

Моя особиста позиція полягає в тому, що ми не маємо ухвалювати до Нового року, «під ялинку», бізнесу те, що їх обтяжуватиме, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 14 вересня Кабінет міністрів представив проект держбюджету на 2021 рік.