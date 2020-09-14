Скільки витратить уряд на вакцини від коронавірусу, розповів Мінфін

Вакцина від коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143805-skilky-vytratyt-uryad-na-vakcyny-vid-koronavirusu-rozpoviv-minfin.html

Ракурс

Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на наступний рік 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Всього у бюджеті передбачено 19,4 млрд грн на боротьбу з коронавірусом. Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Повідомляється, що 1 млрд грн піде на захист від коронавірусу в школах, а до 2023 року в Україні планують збільшити фінансування медицини до 5% ВВП.

Марченко розповів, що на наступний рік закладено 4,2% ВВП на медицину, а поступово Мінфін планує збільшити витрати. У цьому році витрати на медицину склали 3,4% від ВВП.

Наголосимо, що Україна має отримати вакцину безкоштовно в рамках міжнародної ініціативи COVAX. Міжнародна ініціатива покриє потребу у вакцинації лише 20% населення країни. Усього вакцинації потребуватимуть понад 30 млн українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 14 вересня Кабінет міністрів представив проект держбюджету на 2021 рік. Кабінет міністрів очікує, що економіка України зросте у 2021 році на 4,6%, а номінальний ВВП становитиме 4 тис. 505 млрд грн.

Згідно з проектом, мінімальна зарплата зросте у 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6 тис. грн і з 1 липня до 6 тис. 500 грн.