Порошенко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n145100-poroshenko-uspishno-poborov-koronavirus.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, видужав від коронавірусу, і вже завтра повернеться до звичайного режиму роботи.

У лідера фракції «Європейська солідарність» негативний результат тестування на інфекцію. Про це він повідомив у своєму відеозверненні на Facebook.

Порошенко розповів, що важко переносив хворобу, і заявив, що нікому не побажає захворіти подібним. Він закликав українців дотримуватися карантинних обмежень та не нехтувати ними, оскільки хвороба вкрай небезпечна.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній президент Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Політик планував лікуватися вдома не самоізоляції, однак згодом його госпіталізували.