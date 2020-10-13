Затор у Києві. Фото: прес-служба поліції

https://racurs.ua/ua/n145101-ozbroienyh-inozemnyh-bandytiv-zatrymala-policiya-u-centri-kyieva-utvoryvsya-masshtabnyy-zator.html

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Масштабний затор у центрі Києва утворився через затримання поліцейськими двох зловмисників. Для затримання іноземних громадян, підозрюваних у злочині, перекрили Хрещатик.

До цього підозрювані напали на одного з підприємців. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, столична поліція і «КОРД» спіймали на гарячому двох злочинців-рецидивістів з Грузії, які напали зі зброєю на підприємця. Затриманими виявилися Піпія Ромео 1975 року народження, і Данелія Гіа Анзоровіч — 1976 року народження.

Журналіст зазначив, що Піпія і Данелія вже не раз скоювали злочини на території України, але кожен раз залишалися безкарними за свої дії.

Прес-служба поліції повідомила, що під час затримання зловмисники намагалися втекти, і протаранили чотири транспортних засоби. Згодом бійці «КОРД» застосували табельну вогнепальну зброю. Від пострілів ніхто не постраждав, зловмисників затримали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що іноземець з пістолетом і наркотиками розгулював вулицями Києва.

Наряд патрульної поліції при відпрацюванні Голосіївського проспекту помітив людину, яка стала нервувати, побачивши правоохоронців. Підозрілого чоловіка зупинили, і попросили пред’явити документи. Чоловік зізнався, що має при собі пістолет і наркотики.