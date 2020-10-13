Ілон Маск. Фото: Hi News

https://racurs.ua/ua/n145102-prapor-dlya-pershoyi-koloniyi-na-marsi-obrav-ilon-mask-foto.html

Ракурс

Ілон Маск, очільник компанії SpaceX та Tesla, вирішив, як буде виглядати прапор першої марсіанської колонії.

Маск обрав у якості прапору фотографію Джона Крауса. Про це стало відомо зі сторінки Маска у Twitter.

Повідомляється, що фотограф виклав свою фотографію з заходом сонця, але згодом вирішив внести корективи, змінивши Сонце на Марс у редакторі. На це зображення натрапив Ілон Маск.

Відомий винахідник заявив, що це зображення має стати прапором Марсу. Наголосимо, що на зображені по центру розміщується яскрава Червона планета в оточені помаранчево-багряного фону, який відтіняє планету.

Користувачі соцмережі підтримали Маска та заявили, що такий прапор виявився їм до смаку. Вони схвально відгукнулися про роботу фотографа та навіть пропонують свої зображення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ілон Маск, глава компаній Tesla та SpaceX, заявив, що він та його родина не робитимуть щеплення від СOVID-19, коли вакцина стане доступною. Каліфорнійський мільярдер вважає, що він та його діти не схильні до зараження коронавірусом. Саме тому він відмовляється вакцинуватися.