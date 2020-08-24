Марш захисників України в Києві. Фото: pravyysektor.info

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Марш захисників України 2020 року проходить у Києві в День незалежності.

Захід відбувається другий рік поспіль, на ньому не використовують партійну символіку чи гасла. Від Парку ім. Шевченка до Європейської площі через Хрещатик ходою пройдуть ветерани антитерористичної операції на Донбасі, волонтери та воїни-добровольці. Першими рушать сім’ї полеглих героїв, поранені бійці та поранені учасники Революції гідності. По тому за територіальним принципом, починаючи з Києва і далі по областях.

Організаторами маршу стали фонд «Повернись живим», Рух ветеранів України та понад 10 ветеранських об'єднань з усієї країни.

Крім того, в Києві пройдуть Марш незалежності та марш громадської організації «Об'єднані війною. 90-й батальйон». Запланована хода бульваром Шевченка та вул. Хрещатик, а також акції на майдані Незалежності, Європейській площі та Алеї Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена в День Незалежності на Михайлівській площі вшанують пам’ять полеглих захисників України. А на Софійській площі глава держави виступить із промовою з нагоди свята та вручить державні нагороди.