Марш защитников Украины в Киеве. Фото: pravyysektor.info

https://racurs.ua/n142872-marsh-zaschitnikov-ukrainy-prohodit-v-kieve-foto-translyaciya.html

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Марш защитников Украины 2020 года проходит в Киеве в День независимости.

Мероприятие проходит второй год подряд, на нем не используют партийную символику или лозунги. От парка им. Шевченко до Европейской площади через Крещатик шествием пройдут ветераны антитеррористической операции на Донбассе, волонтеры и воины-добровольцы. Первыми двинутся семьи павших героев, раненые бойцы и раненые участники Революции Достоинства. Будут идти по территориальному принципу, начиная с Киева и далее по областям.

Организаторами марша стали фонд «Вернись живым», Движение ветеранов Украины и более 10 ветеранских объединений со всей страны.

Кроме того, в Киеве пройдут Марш независимости и марш общественной организации «Объединенные войной. 90-й батальон». Запланировано шествие по бульвару Шевченко и ул. Крещатик, а также акции на Майдане Независимости, Европейской площади и Аллее Героев Небесной сотни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена в День Независимости на Михайловской площади почтят память павших защитников Украины. А на Софийской площади глава государства выступит с речью по случаю праздника и вручит государственные награды.