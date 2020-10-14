iPhone 11

https://racurs.ua/n145074-phone-11-na-chto-sposoben-samyy-bystryy-smartfon-ot-apple.html

Ракурс

Стильный, производительный, безопасный и технологичный — главные характеристики iPhone 11. Этот инновационный смартфон просто создан, чтобы открыть пользователю мир новых технологий и подарить ранее недоступные ни для одного телефона возможности. Производитель оснастил устройство самым быстрым процессором, уникальной камерой, высоким уровнем безопасности данных и при этом рекордным временем автономной работы — всем, чего не хватало как современным блогерам, геймерам и бизнесменам, так и простым юзерам. При этом цена Айфон 11 осталась приемлемой.

Айфон 11 — яркие впечатления на ярком дисплее. Модель получила безрамочный экран 6,1 дюймов с соотношением сторон 19,5:9, что составляет 79% корпуса. Разрешение Liquid Retina HD дает идеальную цветопередачу и детализацию, яркость и контрастность также впечатляют. Это позволяет обрабатывать фото или смотреть видео на улице даже в солнечный день. Для еще более комфортного восприятия производитель оснастил телефон технологией True Tone, которая автоматически настроит баланс белого, учитывая яркость внешнего освещения.

iPhone 11 — скоростные игры и до 65 часов без подзарядки

С процессором Apple A13 Bionic на 6 ядер смартфон способен выполнять более триллиона операций в секунду. В комплекте с оперативной памятью на 4 Гб и встроенной на 64, 128 или 256 Гб производительность устройства остается на завидно высоком уровне при более эффективном, чем у предшественников, расходе энергии.

Для геймеров компания оставила особенный подарок — собственный графический ускоритель. Теперь все, во что бы вам ни захотелось сыграть, доступно без каких-либо зависаний. Ресурсоемкие игры, дополненная реальность? Не проблема для iPhone 11.

Ставить телефон на зарядку во время гейминга или работы не придется. Модель может воспроизводить видео без подзарядки до 17 часов. Таких показателей удалось достичь благодаря аккумулятору Li-Ion на 3110 мАч, усовершенствованной эффективности работы, а также фирменной системе управления мощностью.

Студийные портреты и слоуфи: инновационная камера Apple iPhone 11

Производитель, как всегда, предоставил своим клиентам возможность насладиться снимками, которые по качеству не уступают снятым на профессиональные фотокамеры. Apple оснастили iPhone 11 основной камерой в виде двойного модуля, каждый из них по 12 Мп. Уникальный дуэт широкоугольного и сверхширокоугольного объективов позволит в любых условиях освещения получить кадры студийного качества. Кроме того, новый ч/б эффект в портретном режиме обеспечит стильными черно-белыми портретами, как будто вас фотографировал профи. В какое время суток и в каких ракурсах вы бы ни снимали, фото соберут тысячи лайков в Instagram.