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Ракурс
Марш УПА розпочався у Києві. Фото: Конгрес українських націоналістів у Фейсбук

Марш УПА розпочався у Києві — активісти йдуть на Банкову (ТРАНСЛЯЦІЯ)

14 жов 2020, 14:16
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Марш УПА з нагоди Дня захисника України відбувається у Києві.

Хода також приурочена 78-й річниці створення Української повстанської армії та Дня кoзацтва. Організаторами заходу виступають «Нaцioнaльний кopпyc», «Свoбода» та «Пpaвий сeктор», а також низка вeтеранських та пaтріотичних oрганізацій. Про це йдеться на сторінці організаторів у Facebook.

Марш розпочався о 14.00 з мітингу в парку Шевченка і пройде центральними вулицями Києва — через бульвар Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності, алею Героїв Небесної Сотні. Хода завершиться на вулиці Банковій, де учасники маршу оголосять вимоги до влади.

Активісти вимагатимуть надання права українським військовослужбовцям на Донбасі відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.


Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України. У Києві вшанували загиблих у боях за незалежність України — президент України Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві.

Джерело: Ракурс


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