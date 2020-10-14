Зеленський озвучив перший пункт всенародного опитування. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n145120-pershyy-punkt-vsenarodnogo-opytuvannya-ozvuchyv-zelenskyy-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський озвучив перший пункт анонсованого на 25 жовтня всенародного опитування.

У день проведення місцевих виборів громадян України запитають, чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Про це 14 жовтня Зеленський повідомив у відеозверненні, яке опубліковане на сторінці Офісу президента в YouTube.

Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою, і ми робимо перші кроки на цьому шляху, — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив, що українцям, які прийдуть на виборчі дільниці, запропонують відповісти на «п'ять важливих питань». В Офісі президента пояснили, що це опитування не матиме юридичних наслідків, на відміну від референдуму. Завдяки опитуванню на Банковій хочуть дізнатися «що насправді думає народ».

Натомість експерти громадянської мережі «Опора» заявили, що законних підстав для проведення таких опитувань в приміщенні для голосування немає. А в Комітеті виборців України наголосили, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом.

Анонсоване Зеленським всенародне опитування ошелешило українців у соціальних мережах. Найбільш креативні користувачі запропонували кумедні варіанти цього опитування.