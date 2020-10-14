В частині західних областей 15 жовтня очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n145121-slabki-doschi-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-15-jovtnya-karta.html

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Погода в Україні 15 жовтня буде без опадів у більшості регіонів.

Лише в частині західних областей, а вночі також на сході, очікуються дощі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 5−8° на заході та 7−12° в решті регіонів, вдень — 12−18° на заході та 16−24° в інших областях України.

Крім того, у східних областях та більшості районів Сумщини та Одещини продовжить утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві 15 жовтня буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме 7−9°, вдень — 16−18°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові вночі буде без опадів, вдень очікується слабкий дощ. Вночі термометри покажуть 6−8°, вдень — 12−14°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі очікується ясною, без опадів. Вночі температура опуститься до 10−12°, вдень — повітря прогріється до 19−21°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7−9°, вдень — піднімуться до 18−20°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові очікується з дощем вночі та без опадів вдень. Температура повітря вночі становитиме 8−10°, вдень — 17−19°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 15 жовтня буде з дощами вдень та вночі. Синоптики очікують температуру повітря 5−7° вночі та 12−14° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 15 жовтня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.