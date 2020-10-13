Российскую вакцину от коронавируса вызвался закупить Минздрав

Вакцина. Фото: Вести

https://racurs.ua/n145106-rossiyskuu-vakcinu-ot-koronavirusa-vyzvalsya-zakupit-minzdrav.html

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Вакцина от коронавируса до сих пор остается недостаточно исследованной, несмотря на то, что ряд стран заявили о ее готовности. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса.

Однако, он отметил, что вакцину закупят только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом Степанов заявил в эфире канала NewsOne.

По словам министра, сейчас у россиян есть только заявление о готовности вакцины, но никаких подтверждений от международных организаций относительно эффективности этой вакцины пока нет.

Степанов добавил, что в случае подтверждения безопасности и эффективности вакцины в Минздраве будут инициировать закупку из любой страны, даже из России.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину от коронавируса продолжают разрабатывать многие мировые компании. Несмотря на то, что некоторые вакцины могут начать выпускать уже в конце этого года, в Украине этот препарат, вероятно, появится не очень скоро.

Украина получит вакцину от коронавируса, по предварительным данным, во второй половине 2021 года. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медработников, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.