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Ракурс
Матч. Фото: Корреспондент

Матч Украина — Испания пройдет без половины болельщиков — что случилось

13 окт 2020, 21:54
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Матч Украина — Испания 20 октября может пройти только с половиной болельщиков. Украинская ассоциация футбола приняла решение сократить количество болельщиков на матче Лиги наций между сборными Украины и Испании из-за коронавирусного карантина.

Поэтому НСК «Олимпийский» будет заполнен только на 15%. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Сообщается, что ассоциация была вынуждена принять это решение из-за нового распределения карантинных зон, согласно которому Киев оказался в «оранжевой» зоне. Поэтому отныне первые 15% билетов, которые были проданы ранее, останутся действительными. Другие билеты аннулируют, а стоимость билета будет компенсирована.


Соответствующее сообщение на свои телефоны должны получить все владельцы недействительных билетов.

Напомним, ранее мы сообщали, что матч Украина — Испания состоится в рамках Лиги наций. Участие в событии не сможет принять легендарный футболист Криштиану Роналду, поскольку он заболел коронавирусом и вынужден приостановить свою деятельность.

Источник: Ракурс


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