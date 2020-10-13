iPhone 12. Фото: пресс-служба компании

https://racurs.ua/n145104-iphone-12-s-unikalnymi-vozmojnostyami-predstavila-apple-foto-noveyshego-gadjeta.html

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iPhone 12 смартфон нового поколения от американской компании Apple, представили сегодня, 14 октября. Корпорация представила новую линейку на своем онлайн-мероприятии «Привет, скорость».

За онлайн-трансляцией презентации следят более 2,5 млн человек по всему миру. Приобщиться к ней можно на YouTube.

Гендиректор корпорации Тим Кук рассказал, что сейчас для смартфонов наступило новое время, а потому вся новая линейка будет поддерживать новейший стандарт сети 5G. Кроме этого, новый iPhone 12 оснащен уникальным процессором А14, который отличается мощностью и скоростью, а также высокой экономичностью энергии по отношению к гаджету.

Новые айфоны также оборудованы новейшим OLED-дисплей с увеличенным количеством пикселей и представлены в пяти цветах. Основными цветами стали черный, белый, красный, зеленый и синий. По сравнению с iPhone 11 новый iPhone 12 на 11% тоньше, а также на 15% меньше и легче.

Напомним, ранее мы сообщали, что iPhone 12 появится на рынке в конце 2020 года. Все гаджеты линейки iPhone 12 будут поддерживать 5G-связь, а модели 12 Pro и 12 Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Apple в iPhone 12 также отказались от фирменного разъема Lightning и будущие гаджеты iPhone будут заряжаться и подключаться к другим устройствам через USB Type-C.