iPhone 12. Фото: прес-служба компанії

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iPhone 12, смартфон новітнього покоління від американської компанії Apple, презентували сьогодні, 14 жовтня. Корпорація представила нову лінійку на своєму онлайн-заході «Привіт, швидкість».

За онлайн-трансляцією презентації стежать понад 2,5 млн людей з усього світу. Долучитися до неї можна на YouTube.

Гендиректор корпорації Тім Кук розповів, що зараз для смартфонів настав новий час, а тому уся нова лінійка буде підтримувати новітній стандарт мережі 5G. Окрім цього, новий iPhone 12 оснащений унікальним процесором А14, який відрізняється потужністю та швидкістю, а також високою економністю енергії щодо гаджета.





Нові айфони також обладнані новітнім OLED-дисплей зі збільшеною кількістю пікселів і представлені у п’яти кольорах. Основними кольорами стали чорний, білий, червоний, зелений і синій. У порівнянні з iPhone 11, новий iPhone 12 на 11% тонкіший, а також на 15% менший й легший.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що iPhone 12 з’явиться на ринку в кінці 2020 року. Усі гаджети лінійки iPhone 12 підтримуватимуть 5G-зв'язок, а моделі 12 Pro і 12 Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

Apple в iPhone 12 також відмовилися від фірмового роз'єму Lightning і майбутні гаджети iPhone будуть заряджатися і підключатися до інших пристроїв через USB Type-C.