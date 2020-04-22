iPhone 12 отримає новий роз'єм, старий дизайн і підтримуватиме 5G, фото — 91mobiles.com

https://racurs.ua/ua/n137130-novyy-roziem-staryy-dyzayn-i-pidtrymka-5g-z-yavylysya-podrobyci-pro-iphone-12-foto.html

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iPhone 12 з’явиться на ринку в кінці 2020 року, тому у ці тижні в мережі побільшало інформації щодо того, якою буде новинка від Apple.

Усі гаджети лінійки iPhone 12 підтримуватимуть 5G-зв'язок, а моделі 12 Pro і 12 Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц, повідомляє 91mobiles.com.

Цей ресурс оприлюднив й інші нові подробиці про нові смартфони. Apple в iPhone 12 з великою ймовірністю відмовиться від фірмового роз'єму Lightning і майбутні гаджети iPhone будуть заряджатися і підключатися до інших пристроїв через USB Type-C.

За даними інсайдерів, дизайн нової лінійки смартфонів Apple буде нагадувати iPhone 5.

Розміри дисплеїв нової лінійки iPhone 12 складуть 5,4, 6,1 і 6,7 дюйми відповідно. Колірна гамма корпусів включатиме безліч нових варіантів: темно-синій, світло-помаранчевий, блідо-блакитний і фіолетовий.

На iPhone 12 встановлять ​​нову версію операційної системи iOS 14.

Презентації нових смартфонів Apple через карантин можуть затриматися, але ненадовго. Анонси моделей відбудуться в традиційне «осіннє вікно».

Кілька тижнів тому агентство Bloomberg опублікувало інсайдерську інформацію про окремі характеристики майбутнього гаджета. Джерело, знайоме з планами Apple, повідомило, що в iPhone 12 будуть три основні камери, плоскі екрани без заокруглених країв і потужні процесори для роботи з завданнями штучного інтелекту.