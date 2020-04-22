iPhone 12 получит новый разъем, старый дизайн и будет поддерживать 5G, фото — 91mobiles.com

https://racurs.ua/n137130-novyy-razem-staryy-dizayn-i-podderjka-5g-poyavilis-podrobnosti-o-iphone-12-foto.html

Ракурс

iPhone 12 появится на рынке в конце 2020 года, поэтому в эти недели в сети увеличилось количество информации о том, какой будет новинка от Apple.

Все гаджеты линейки iPhone 12 будут поддерживать 5G-связь, а модели 12 Pro и 12 Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц, сообщает 91mobiles.com.

Этот ресурс обнародовал и другие новые подробности о новых смартфонах. Apple в iPhone 12 с большой вероятностью откажется от фирменного разъема Lightning и будущие гаджеты iPhone будут заряжаться и подключаться к другим устройствам через USB Type-C.

По данным инсайдеров, дизайн новой линейки смартфонов Apple будет напоминать iPhone 5.

Размеры дисплеев новой линейки iPhone 12 составят 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Цветовая гамма корпусов будет включать множество новых вариантов: темно-синий, светло-оранжевый, бледно-голубой и фиолетовый.

На iPhone 12 установят новую версию операционной системы iOS 14.

Презентации новых смартфонов Apple из-за карантина могут задержаться, но ненадолго. Анонсы моделей состоятся в традиционное «осеннее окно».

Несколько недель назад агентство Bloomberg опубликовало инсайдерскую информацию об отдельных характеристиках будущего гаджета. Источник, знакомый с планами Apple, сообщил, что у iPhone 12 будут три основных камеры, плоские экраны без скругленных краев и мощные процессоры для работы с задачами искусственного интеллекта.