Смартфоны iPhone, фото: Tinh tế Photo

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iPhone 8 в настоящее время является самой популярной моделью смартфонов компании Apple.

Об этом свидетельствует статистика, собранная разработчиком приложений Audiobooks Дэвидом Смитом из базы пользователей этих программ.

Среди пользователей Audiobooks 13,6% владельцев смартфонов используют iPhone 8, 12,9% - iPhone 7, 11,9% - iPhone 6s, 11,1% - iPhone 8+. В то же время из актуальных моделей смартфонов в первую десятку попал только iPhone 11 (3%).

Кроме того, iPhone 8 лидирует в общем рейтинге пользователей гаджетов Apple, в который также включены планшеты iPad. В этом случае его доля среди пользователей Audiobooks составляет 10,1%, в то время как у самого популярного планшета iPad Air 2 — 6,4%.

Смит подчеркивает, что эта статистика является не очень точной с точки зрения общего распределения пользователей iPhone, в частности потому, что в его приложениях уже в течение нескольких лет не поддерживается операционная система iOS версии ниже 9.0, поэтому у него нет данных о пользователях достаточно старых смартфонов.

Однако она дает хорошее общее представление о том, какие устройства сейчас используют пользователи, убежден разработчик Audiobooks.

Эти данные отображают активных уникальных пользователей ежедневно на всех устройствах, — отметил Смит.

Напомним, осенью прошлого года президент США Дональд Трамп раскритиковал последние модели iPhone.