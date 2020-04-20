Смартфони iPhone, фото: Tinh tế Photo

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iPhone 8 наразі є найпопулярнішою моделлю смартфонів компанії Apple.

Про це свідчить статистика, зібрана розробником додатків Audiobooks Девідом Смітом з бази користувачів цих програм.

Серед користувачів Audiobooks 13,6% власників смартфонів використовують iPhone 8, 12,9% - iPhone 7, 11,9% - iPhone 6s, 11,1% - iPhone 8+. Водночас із актуальних моделей смартфонів до першої десятки потрапив лише iPhone 11 (3%).

Крім того, iPhone 8 лідирує у загальному рейтингу користувачів гаджетів Apple, до якого також включені планшети iPad. У цьому випадку його доля серед користувачів Audiobooks становить 10,1%, в той час як у найпопулярнішого планшета iPad Air 2 — 6,4%.

Сміт наголошує, що ця статистика не є дуже точною з точки зору загального розподілу користувачів iPhone, зокрема тому, що в його додатках вже протягом кількох років не підтримується операційна система iOS версії нижче 9.0, тож у нього немає даних щодо користувачів досить старих смартфонів.

Проте вона дає хороше загальне уявлення про те, які пристрої наразі використовують користувачі, переконаний розробник Audiobooks.

Ці дані відображають активних унікальних користувачів щодня на всіх пристроях, — зазначив Сміт.

Нагадаємо, восени минулого року президент США Дональд Трамп розкритикував останні моделі iPhone.