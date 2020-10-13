Матч. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n145105-match-ukrayina-ispaniya-proyde-bez-polovyny-vbolivalnykiv-scho-trapylosya.html

Ракурс

Матч Україна — Іспанія 13 жовтня відбудеться лише з половиною уболівальників, що купили квиток на подію. Українська асоціація футболу ухвалила рішення скоротити кількість вболівальників на матчі Ліги націй між збірними України та Іспанії через коронавірусний карантин.

Через це НСК «Олімпійський» буде заповнений лише на 15%. Про це повідомляє прес-служба асоціації.

Повідомляється, що асоціація була змушена прийняти це рішення через новий розподіл карантинних зон, згідно з яким Київ опинився у «помаранчевій» зоні. Тому відтепер перші 15%, які були продані раніше, залишаться дійсними. Інші квитки анулюють, а вартість квитка буде компенсована.

Відповідне повідомлення на свої телефони повинні отримати усі власники недійсних квитків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що матч Україна — Іспанія відбудеться в рамках Ліги націй. Участь у події не зможе взяти легендарний футболіст Кріштіану Роналду, оскільки він захворів на коронавірус та вимушений тимчасово припинити свою діяльність.