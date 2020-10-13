Російську вакцину від коронавірусу зголосилося закупити МОЗ

Вакцина. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n145106-rosiysku-vakcynu-vid-koronavirusu-zgolosylosya-zakupyty-moz.html

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Вакцина від коронавірусу досі залишається недостатньо дослідженою, хоч низка країн заявила про її готовність. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключив можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Однак, він зазначив, що вакцину закуплять тільки у тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Про це Степанов заявив в ефірі каналу NewsOne.

За словами міністра, зараз у росіян є тільки заява про готовність вакцини, але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо ефективності цієї вакцини поки немає.

Степанов додав, що в разі підтвердження безпеки і ефективності вакцини у МОЗ ініціюватимуть закупівлю з будь-якої країни, навіть з Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину від коронавірусу продовжують розробляти багато світових компаній. Попри те, що деякі вакцини можуть почати випускати вже наприкінці цього року, в Україні цей препарат, ймовірно, з’явиться не дуже скоро.

Україна отримає вакцину від коронавірусу, за попередніми даними, у другій половині 2021 року. У першу чергу вакцинувати будуть людей з груп ризику — медичних працівників, літніх людей та осіб з хронічними захворюваннями.