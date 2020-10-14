Путін заявив про другу російську вакцину від коронавірусу та анонсував третю

Володимир Путін

https://racurs.ua/ua/n145124-putin-zayavyv-pro-drugu-rosiysku-vakcynu-vid-koronavirusu-ta-anonsuvav-tretu.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу у світі триває, тож тривають активні пошуки способи боротьби з цим захворюванням. Одним з таких способів є використання вакцин.

Росія нещодавно зробила суперечливу заяву про реєстрацію вакцини від коронавірусу під назвою «Спутник V». Сьогодні, 14 жовтня, президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію ще однієї вакцини, повідомляє агентство «Інтерфакс».

За словами Путіна, Новосибірський центр «Вектор» сьогодні зареєстрував вакцину під назвою «ЕпіВакКорона».

Ця вакцина наразі пройшла два етапи клінічних випробувань.

Також Путін заявив, що, за його інформацією, в РФ «на підході» третя вакцина від коронавірусу, яку створює Федеральний центр досліджень та розробки імунобіологічних препаратів імені М. П. Чумакова Російської академії наук.

Перші партії вакцини в обсязі 60 тис. доз будуть виготовлені найближчим часом і «Вектор» приступить до післяреєстраційних клінічних досліджень в різних регіонах Росії за участю 40 тис. добровольців, — зазначила під час наради з Путіним російський віце-прем'єр Тетяна Голікова. — Одночасно «Вектор» планує провести клінічне дослідження серед 150 осіб старше 60 років.



Голікова запевнила, що вакцина від «Вектора» має «достатньо високий рівень безпеки».

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов нещодавно заявив про можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу.