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Во время акции у Офиса президента, фото: PavlovskyNews
«Головы» Путина и Медведчука принесли участники Марша УПА к Офису президента (ФОТО)https://racurs.ua/n145126-golovy-putina-i-medvedchuka-prinesli-uchastniki-marsha-upa-k-ofisu-prezidenta-foto.htmlРакурс
В Киеве сегодня, 14 октября, проходил Марш УПА.
Его участники, в частности, устроили перформанс под зданием Офиса президента на улице Банковой — они принесли с собой бутылки с красной смесью, в которых разместили фотографии президента РФ Владимира Путина, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и пророссийского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает Telegram канал PavlovskyNews.
Также активисты прибили перечень своих требований к импровизированным дверям Офиса президента.
Среди озвученных активистами требований:
- принять закон защиты украинского государства от коллаборационистов;
- увольнение с должности генпрокурора Ирины Венедиктовой;
- прекратить преследование украинских патриотов и людей, которые защищают Украину;
- начать реальную борьбу с пятой пророссийской колонной внутри страны.
Завершилась акция зажженными активистами файерами.
Объединенная еврейская община Украины подала заявление в полицию из-за одного из плакатов, который был у активистов под Офисом президента. На этом плакате содержалось утверждение о «годовщине оккупации и ограбления Украины Днепровским еврейским кланом». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
В заявлении организация увидела признаки антисемитизма и разжигания межнациональной розни в Украине.
Напомним, Марш УПА в Киеве начался в 14.00 с митинга в парке Шевченко.
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