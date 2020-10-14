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Во время акции у Офиса президента, фото: PavlovskyNews

«Головы» Путина и Медведчука принесли участники Марша УПА к Офису президента (ФОТО)

14 окт 2020, 19:14
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В Киеве сегодня, 14 октября, проходил Марш УПА.

Его участники, в частности, устроили перформанс под зданием Офиса президента на улице Банковой — они принесли с собой бутылки с красной смесью, в которых разместили фотографии президента РФ Владимира Путина, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и пророссийского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает Telegram канал PavlovskyNews.

Также активисты прибили перечень своих требований к импровизированным дверям Офиса президента.

Во время акции у Офиса президента, фото: PavlovskyNews

Во время акции у Офиса президента, фото: PavlovskyNews

Во время акции у Офиса президента, фото: PavlovskyNews

Среди озвученных активистами требований:

  • принять закон защиты украинского государства от коллаборационистов;
  • увольнение с должности генпрокурора Ирины Венедиктовой;
  • прекратить преследование украинских патриотов и людей, которые защищают Украину;
  • начать реальную борьбу с пятой пророссийской колонной внутри страны.

Завершилась акция зажженными активистами файерами.

Объединенная еврейская община Украины подала заявление в полицию из-за одного из плакатов, который был у активистов под Офисом президента. На этом плакате содержалось утверждение о «годовщине оккупации и ограбления Украины Днепровским еврейским кланом». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В заявлении организация увидела признаки антисемитизма и разжигания межнациональной розни в Украине.

Во время акции у Офиса президента, фото: Объединенная еврейская община Украины

Заявление в полицию, документ: Объединенная еврейская община Украины

Заявление в полицию, документ: Объединенная еврейская община Украины


Заявление в полицию, документ: Объединенная еврейская община Украины

Напомним, Марш УПА в Киеве начался в 14.00 с митинга в парке Шевченко.


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