Создатели скандального баннера о «еврейском клане Зеленского» навлекли гнев полиции

Скандальний банер. Фото: Украинская правда

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Марш УПА, который прошел вчера, 14 октября, ознаменовался скандалом. Во время марша участники вывесили баннер с антисемитскими высказываниями, что вызвало мгновенную реакцию со стороны представителей еврейской общины в Украине.

Правоохранители в рамках досудебного расследования устанавливают лиц, причастных к созданию баннера. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что в столичную полицию с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что неизвестные лица развернули баннер с антисемитскими высказываниями во время марша УПА.

На баннере был размещен такой лозунг:

Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и ограбления Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет, с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Досудебное расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве 14 октября проходил Марш УПА. Его участники принесли с собой бутылки с красной смесью, в которых разместили фотографии президента РФ Владимира Путина, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, пророссийского блогера Анатолия Шария. Объединенная еврейская община Украины взамен подала заявление в полицию из-за одного из плакатов.