Володимир Зеленський, фото: «РБК-Україна»

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Володимир Зеленський, президент України, планує 20 жовтня, за п’ять днів до проведення голосування на місцевих виборах, виступити у Верховній Раді.

Народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк, перший заступник голови податкового комітету, повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Железняк зазначив, що, за його оцінками, 20 жовтня за державний бюджет на 2021 рік, як раніші планувалося, Рада не голосуватиме. За словами нардепа, для ухвалення бюджету не вистачає голосів, зокрема і через захворювання низки депутатів на коронавірусну хворобу COVID-19.

А ось замість голосування за Бюджет, 20 жовтня нас чекає звернення президента до Верховної Ради, — зазначив народний обранець.

Також про плани Зеленського виступити в Раді та можливість нерозгляду бюджету повідомляє джерело видання «Українська правда» в апараті парламенту.

За словами джерела, офіційні документи щодо виступу Зеленського ще не приходили.

Але станом на вівторок вони планували (Зеленський зі своїм офісом) приїхати в Раду зі своїм виступом. Ми готуємося до виступу, — зазначив співрозмовник видання.



Зазначається, що джерела видання в апараті Ради припускають, що виступ Зеленського ще можуть скасувати через негатив від анонсованого ним на 25 жовтня опитування громадян.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 15 жовтня, назвав друге з п’яти запитань анонсованого на 25 жовтня опитування громадян.