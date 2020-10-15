Зеленський вніс у своє опитування питання про Донбас

https://racurs.ua/ua/n145138-zelenskyy-vnis-u-svoie-opytuvannya-pytannya-pro-donbas.html

Ракурс

Опитування Володимира Зеленського під час місцевих виборів 25 жовтня включатиме питання щодо Донбасу.

Президент 15 жовтня оприлюднив чергове відео щодо свого опитування.

Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе! — розповів Зеленський у короткому відеокліпі.

Президент 14 жовтня оприлюднив перше запитання свого референдуму, який має намір провести 25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні. Зеленський поцікавиться думкою громадян про доцільність довічного ув’язнення для корупціонерів.

Зеленський 13 жовтня повідомив, що українцям, які прийдуть на виборчі дільниці, запропонують відповісти на «п'ять важливих питань». В Офісі президента пояснили, що це опитування не матиме юридичних наслідків, на відміну від референдуму. Завдяки опитуванню на Банковій хочуть дізнатися «що насправді думає народ».