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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні забрав життя ще понад 70 осіб (ІНФОГРАФІКА)

15 жов 2020, 09:42
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 14 жовтня, в Україні коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя ще 73 осіб. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час відеобрифінгу.

Загалом за добу виявлено 5 тис. 62 випадки коронавірусу, з них 275 — діти, а 199 — медичні працівники. Госпіталізували за добу 679 осіб.

За результатами 14 жовтня 951 хворий одужав.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють понад 156,2 тис. осіб, у ще 350,1 тис. є підозри на це захворювання. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення епідемії COVID-19.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у таких регіонах України:

  • Харківській області — 651 випадок;
  • Києві — 445 випадків;
  • Львівській області — 332 випадки;
  • Сумській області — 271 випадок.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • зафіксовано 281 тис. 239 випадків COVID-19;
  • померли 5 тис. 302 хворих;
  • одужали 119 тис. 650 пацієнтів.

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО


Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нещодавно розповів, якою буде орієнтовна вартість вакцини від COVID-19.

Джерело: Ракурс


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