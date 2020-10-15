В Україні триває епідемія коронавірусу

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 14 жовтня, в Україні коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя ще 73 осіб. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час відеобрифінгу.

Загалом за добу виявлено 5 тис. 62 випадки коронавірусу, з них 275 — діти, а 199 — медичні працівники. Госпіталізували за добу 679 осіб.

За результатами 14 жовтня 951 хворий одужав.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють понад 156,2 тис. осіб, у ще 350,1 тис. є підозри на це захворювання. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення епідемії COVID-19.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у таких регіонах України:

Харківській області — 651 випадок;

Києві — 445 випадків;

Львівській області — 332 випадки;

Сумській області — 271 випадок.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

зафіксовано 281 тис. 239 випадків COVID-19;

померли 5 тис. 302 хворих;

одужали 119 тис. 650 пацієнтів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нещодавно розповів, якою буде орієнтовна вартість вакцини від COVID-19.