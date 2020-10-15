Коронавірус в Україні забрав життя ще понад 70 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145137-koronavirus-v-ukrayini-zabrav-jyttya-sche-ponad-70-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.
За минулу добу, 14 жовтня, в Україні коронавірусна хвороба COVID-19 забрала життя ще 73 осіб. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час відеобрифінгу.
Загалом за добу виявлено 5 тис. 62 випадки коронавірусу, з них 275 — діти, а 199 — медичні працівники. Госпіталізували за добу 679 осіб.
За результатами 14 жовтня 951 хворий одужав.
Наразі в Україні на COVID-19 хворіють понад 156,2 тис. осіб, у ще 350,1 тис. є підозри на це захворювання. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення епідемії COVID-19.
Найбільше випадків коронавірусу за добу виявлено у таких регіонах України:
- Харківській області — 651 випадок;
- Києві — 445 випадків;
- Львівській області — 332 випадки;
- Сумській області — 271 випадок.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- зафіксовано 281 тис. 239 випадків COVID-19;
- померли 5 тис. 302 хворих;
- одужали 119 тис. 650 пацієнтів.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов нещодавно розповів, якою буде орієнтовна вартість вакцини від COVID-19.