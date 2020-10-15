У світі тривають роботи зі створення вакцини від COVID-19

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Епідемія коронавірусу у світі триває, у зв’язку з чим актуальним питанням є пошук способів боротьби з цим захворюванням, одним з яких є використання вакцин.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, якою може бути приблизна вартість вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 після появи її в Україні, повідомляє «Україна 24».

За словами Степанова, кінцева ціна вакцин ще не сформована, проте за попередньою інформацією, котру надають компанії-розробники вакцин, які здійснюють третю фазу досліджень, попередня ціна становить 37 дол. США.

Міністр зазначив, що це приблизна ціна, яку розробники вакцин визначають, виходячи зі своїх витрат.

Але вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому випадку і знижена суттєво, — наголосив міністр.

Також Степанов запевнив, що Україна російську вакцину не купуватиме.

Причиною цього, за його словами, є те, що російська вакцина наразі не пройшла всі необхідні стадії досліджень, особливо третю, яка передбачає проведення клінічних випробувань з участю великої кількості добровольців.

Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин, досить потужних компаній, які тільки знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань, — зазначив міністр.

Степанов наголосив, що перш ніж рекомендувати вакцину, потрібно переконатися в її безпеці.

Зараз навіть немає предмету розмови для дискусій — купувати чи ні, — додав очільник МОЗ.



Нагадаємо, Степанов нещодавно заявляв, що в разі підтвердження безпеки і ефективності вакцини у МОЗ ініціюватимуть її закупівлю з будь-якої країни, навіть із Росії.