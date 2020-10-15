В мире продолжаются работы по созданию вакцины от COVID-19

https://racurs.ua/n145135-stoimost-vakciny-ot-koronavirusa-nazvali-v-minzdrave.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, в связи с чем актуальным вопросом является поиск способов борьбы с этим заболеванием, один из которых — использование вакцин.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какой может быть примерная стоимость вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 после появления в Украине, сообщает «Украина 24».

По словам Степанова, конечная цена вакцин еще не сформирована, однако по предварительной информации, которую предоставляют компании-разработчики вакцин, осуществляющие третью фазу исследований, предварительная цена составляет 37 долл. США.

Министр отметил, что это приблизительная цена, которую разработчики вакцин определяют исходя из своих затрат.

Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном счете и снижена существенно, — подчеркнул министр.

Также Степанов заверил, что Украина российскую вакцину не будет покупать.

Причиной этого, по его словам, является то, что российская вакцина пока не прошла все необходимые стадии исследований, особенно третью, которая предусматривает проведение клинических испытаний с участием большого количества добровольцев.

Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин, достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний, — отметил министр.

Степанов подчеркнул, что прежде чем рекомендовать вакцину, нужно убедиться в ее безопасности.

Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий — покупать или нет, — добавил глава Минздрава.



Напомним, Степанов недавно заявлял, что в случае подтверждения безопасности и эффективности вакцины в Минздраве будут инициировать ее закупку из любой страны, даже из России.