Коронавирус грозит и Верховной Раде, фото: Андрей Нестеренко

https://racurs.ua/n145134-v-rade-rasskazali-skolko-potratili-na-maski-i-dezinfekciu.html

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Верховная Рада за семь месяцев эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, потратила на закупку медицинских масок и дезинфицирующих средств около 700 тыс. грн.

То есть ежемесячно на эти цели главный законодательный орган страны тратит около 100 тыс. грн, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на ответ аппарата Верховной Рады на соответствующий запрос.

Отмечается, что за период с 1 марта по 6 октября на маски и дезинфекцию было потрачено 698 тыс. 309,84 грн.

В то же время в ведомстве сообщили, что за счет аппарата Рады тестирование на коронавирус не производится.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно рассказал, сколько случаев COVID-19 обнаружили среди народных депутатов и сотрудников аппарата парламента, а также сообщил, планирует ли главный законодательный орган страны идти на карантин.