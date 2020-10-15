Коронавірус загрожує і Верховній Раді, фото: Андрій Нестеренко

https://racurs.ua/ua/n145134-u-radi-rozpovily-skilky-vytratyly-na-masky-ta-dezinfekciu.html

Ракурс

Верховна Рада за сім місяців епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, витратила на закупівлю медичних масок та дезінфікуючих засобів близько 700 тис. грн.

Тобто щомісяця на ці потреби головний законодавчий орган країни витрачає близько 100 тис. грн, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на відповідний запит.

Зазначається, що за період з 1 березня по 6 жовтня на маски та дезінфекцію було витрачено 698 тис. 309,84 грн.

Водночас у відомстві повідомили, що за кошти апарату Ради тестування на коронавірус не здійснюється.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков нещодавно розповів, скільки випадків COVID-19 виявили серед народних депутатів та співробітників апарату парламенту, а також повідомив, чи планує головний законодавчий орган країни йти на карантин.