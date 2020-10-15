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Ракурс
Коронавірус загрожує і Верховній Раді, фото: Андрій Нестеренко

У Раді розповіли, скільки витратили на маски та дезінфекцію

15 жов 2020, 08:21
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Верховна Рада за сім місяців епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, витратила на закупівлю медичних масок та дезінфікуючих засобів близько 700 тис. грн.

Тобто щомісяця на ці потреби головний законодавчий орган країни витрачає близько 100 тис. грн, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на відповідний запит.

Зазначається, що за період з 1 березня по 6 жовтня на маски та дезінфекцію було витрачено 698 тис. 309,84 грн.


Водночас у відомстві повідомили, що за кошти апарату Ради тестування на коронавірус не здійснюється.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков нещодавно розповів, скільки випадків COVID-19 виявили серед народних депутатів та співробітників апарату парламенту, а також повідомив, чи планує головний законодавчий орган країни йти на карантин.


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