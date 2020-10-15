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Ракурс
Тривають переговори щодо обміну полоненими, фото: «24 канал»

Україна подала в ОБСЄ список на обмін, однак бойовики не поспішають зі своїм

15 жов 2020, 08:00
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Війна на Донбасі триває з 2014 року.

Тристороння контактна група (ТКГ) за участі представників України, РФ та ОБСЄ провела чергові переговори в режимі відеоконференції. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що під час обговорення питання обміну полоненими в межах цих переговорів координатор ОБСЄ у гуманітарній групі Тоні Фріш повідомив, що українська сторона передала список з чотирма категоріями утримуваних осіб, в той час як з ОРДЛО аналогічну інформацію не надали.


Також під час цих переговорів українська делегація знову порушила питання можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів в ОРДЛО.

Нагадаємо, депутат від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич нещодавно зареєструвала на сайті президента петицію, якою пропонується призначити до складу української делегації в ТКГ колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша замість звільненого зі скандалом Вітольда Фокіна.

Джерело: Ракурс


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