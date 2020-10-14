Білорусь вручила послу України ноту через указ Зеленського

Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n145132-bilorus-vruchyla-poslu-ukrayiny-notu-cherez-ukaz-zelenskogo.html

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Білорусь вручила послу України в цій державі Ігорю Кизиму ноту через нещодавній указ українського президента Володимира Зеленського, спрямований на полегшення перебування та працевлаштування в нашій державі білоруських IT-фахівців.

Посол України Ігор Кизим повідомив про це у своєму Фейсбуці за результатами візиту до МЗС Білорусі, куди його викликали.

За словами Кизима, цей указ Зеленського у білоруському зовнішньополітичному відомстві називають «недружнім, відверто дискримінаційним кроком з боку України», а в самій ноті йдеться про нібито порушення Україною певних базових двосторонніх угод.

Кизим наголошує, що така постановка питання викликала в нього «певне нерозуміння», а заяви про нібито порушення вказаних в ноті угод «важко піддаються логіці».

Адже указ був прийнятий у зв’язку зі зверненнями тих самих білоруських фахівців, якими було висловлено бажання працювати в Україні і їх проханнями створити для цього більш прийнятні умови, — наголошує посол.

Він зазначає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко у 2014 році видавав указ № 420, який стосувався надання допомоги українцям, котрі були змушені через російську агресію втікати з Донбасу, зокрема й до Білорусі.

Аналогічним актом допомоги людям, котрі були змушені залишити батьківщину з певних обставин, Кизим вважає і указ Зеленського щодо білоруських фахівців.

Вони захотіли поїхати в іншу країну і очевидно, що в силу багатьох обставин, Україна для них дуже привабливим вибором (зрозуміла мова, родинні зв’язки, спільна освіта тощо). І Україна готова таких людей прийняти. Так в чому ж тут «не дружність», — наголошує посол.

Нагадаємо, указ, який передбачає запровадження низки заходів для залучення до України підприємців та висококваліфікованих спеціалістів з громадянством Білорусі, Зеленський підписав на початку жовтня.