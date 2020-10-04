Зеленський підписав указ про залучення з Білорусі ІТ-фахівців

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n144662-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-zaluchennya-z-bilorusi-it-fahivciv.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про № 420/2020, який передбачає запровадження низки заходів для залучення до України підприємців та висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Білорусі

Очікується, що цей указ сприятиме залученню до України, висококваліфікованих ІТ-спеціалістів та інноваторів. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

Цей указ передбачає низку зобов’язань для уряду:

продовження до 180 днів на рік строку тимчасового перебування на території України громадян Білорусі (підприємців та висококваліфікованих спеціалістів, імміграція яких відповідає інтересам України, а також членів їхніх сімей);

запровадження урядом пілотного проекту спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання для цих категорій громадян Білорусі;

оптимізацію порядку одержання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування громадян Білорусі, які є висококваліфікованими ІТ-спеціалістами;

вдосконалення процедури реєстрації білоруських ІТ-спеціалістів як фізосіб-підприємців — платників єдиного податку;

визнання необхідних для здійснення трудової діяльності в Україні документів, виданих компетентними органами Білорусі;

забезпечення безперебійного функціонування єдиного інформаційного порталу та телефонів гарячої лінії для надання консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Крім того, облдержадміністрації та Київська міська держадміністрація мають сприяти наданню відповідних консультацій громадянам Білорусі.

У Білорусі тривають масові протестні акції, спровоковані президентськими виборами, котрі в цій країні відбулися 9 серпня. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими на користь багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Протести в Білорусі супроводжуються численними випадками жорстокості з боку силовиків до мітингувальників та масовими затриманнями активістів.

Нагадаємо, на білоруському державному телебаченні нещодавно «перейменували» Україну.