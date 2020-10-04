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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський підписав указ про залучення з Білорусі ІТ-фахівців

4 жов 2020, 12:12
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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про № 420/2020, який передбачає запровадження низки заходів для залучення до України підприємців та висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Білорусі

Очікується, що цей указ сприятиме залученню до України, висококваліфікованих ІТ-спеціалістів та інноваторів. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

Цей указ передбачає низку зобов’язань для уряду:

  • продовження до 180 днів на рік строку тимчасового перебування на території України громадян Білорусі (підприємців та висококваліфікованих спеціалістів, імміграція яких відповідає інтересам України, а також членів їхніх сімей);
  • запровадження урядом пілотного проекту спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання для цих категорій громадян Білорусі;
  • оптимізацію порядку одержання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування громадян Білорусі, які є висококваліфікованими ІТ-спеціалістами;
  • вдосконалення процедури реєстрації білоруських ІТ-спеціалістів як фізосіб-підприємців — платників єдиного податку;
  • визнання необхідних для здійснення трудової діяльності в Україні документів, виданих компетентними органами Білорусі;
  • забезпечення безперебійного функціонування єдиного інформаційного порталу та телефонів гарячої лінії для надання консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Крім того, облдержадміністрації та Київська міська держадміністрація мають сприяти наданню відповідних консультацій громадянам Білорусі.

У Білорусі тривають масові протестні акції, спровоковані президентськими виборами, котрі в цій країні відбулися 9 серпня. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими на користь багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.


Протести в Білорусі супроводжуються численними випадками жорстокості з боку силовиків до мітингувальників та масовими затриманнями активістів.

Нагадаємо, на білоруському державному телебаченні нещодавно «перейменували» Україну.

Джерело: Ракурс


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