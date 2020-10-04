Зеленский подписал указ о привлечении из Беларуси ИТ-специалистов

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ о № 420/2020, предусматривающий введение ряда мер для привлечения в Украину предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси

Ожидается, что этот указ будет способствовать привлечению в Украину, высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Этот указ предусматривает ряд обязательств для правительства:

продление до 180 дней в году срока временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси (предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, иммиграция которых отвечает интересам Украины, а также членов их семей);

введение правительством пилотного проекта упрощенного оформления вида на жительство для этих категорий граждан Беларуси;

оптимизацию порядка получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, являющихся высококвалифицированными ИТ-специалистами;

совершенствования процедуры регистрации белорусских ИТ-специалистов как физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога;

признание необходимых для осуществления трудовой деятельности в Украине документов, выданных компетентными органами Беларуси;

обеспечение бесперебойного функционирования единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украине.

Кроме того, облгосадминистрации и Киевская городская госадминистрация должны способствовать предоставлению соответствующих консультаций гражданам Беларуси.

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, спровоцированные президентскими выборами, которые в этой стране состоялись 9 августа. Митингующие считают результаты выборов сфальсифицированными в пользу многолетнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Протесты в Беларуси сопровождаются многочисленными случаями жестокости со стороны силовиков к митингующим и массовыми задержаниями активистов.

Напомним, на белорусском государственном телевидении недавно «переименовали» Украину.